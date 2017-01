Coppa d'Africa 2017: delusione Costa d'Avorio, sorpresa Congo

16 gennaio 2017

Deludente esordio in Coppa d'Africa per la Costa d'Avorio, formazione campione in carica, che nella prima giornata del gruppo C pareggia 0-0 contro il modesto Togo. La squadra di Dussuyer, che si affida in mezzo al campo all'atalantino Kessie e davanti all'estro di Kalou e Zaha, fatica a trovare spazi contro la squadra ben disegnata dallo 'stregone' Le Roy e così sono gli Sparvieri a sfiorare il vantaggio alla mezz'ora con Dossevi. Nella ripresa la Costa d'Avorio lancia anche Bony per aumentare il peso offensivo ma a sfiorare il gol è sempre il Togo con Dossevi che mette a lato da buona posizione. Solo nel finale gli Elefenti hanno la grande chance per passare: cross da sinistra di Gradel, Aurier si trova tutto solo per colpire di testa, girata perfetta ma palla a lato di un soffio. Finisce 0-0, un punto più che meritato per il Togo guidato dal 'disoccupato' Adebayor.



Grande sorpresa nel match delle 20 dove il Congo batte 1-0 il Marocco dello juventino Benatia e balza in testa alla classifica del girone. La prima occasione ce l'hanno i nordafricani che al 2' colpiscono una clamorosa traversa con una conclusione da fuori di Boussoufa. La replica degli avversari è firmata da Mbemba il cui tiro si spegne a lato. E' in avvio di ripresa che la gara si accende perchè al 55' il Congo trova l'1-0: cross da sinistra di Mubele, il portiere El Kajoui è sorpreso e rinvia corto, Kalonji è lì e insacca. La squadra di Ibenge resiste alla reazione del Marocco, anche quando all'81' resta in dieci per l'espulsione di Mutabala, poi all'87' è il portiere Matapi a salire in cattedra e a respingere il colpo di testa di El Arabi, la migliore chance per i nordafricani per pareggiare.