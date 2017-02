Coppa d'Africa 2017: Camerun in finale con l'Egitto, Ghana ko

2 febbraio 2017

In apertura di match subito occasione per il Camerun con Teikeu che colpisce di testa ma trova sulla sua strada il corpo di Afful. Ndip També impegna poi Razak con una girata in area. Al 40' il Ghana va ad un passo dal vantaggio con Jordan Ayew che sguscia via alla difesa camerunese ma non centra la porta con un diagonale da posizione angolata. La prima frazione si chiude quindi con una bordata da fuori di Atsu bloccata da Ondoa.



Le Stelle Nere sono pericolose a inizio ripresa con una punizione a giro di Wakaso parata da Ondoa. Il Camerun sblocca l'incontro al 72' con un gol di Ngadeu-Ngadjui che sfrutta l'uscita a vuoto di Razak per spedire in fondo al sacco il pallone vagante in area. Il Ghana prova a scuotersi con Jordan Ayew che, però, si divora il pari calciando a lato il perfetto cross di Afful. Nel finale le Stelle Nere si gettano in avanti alla ricerca del gol che allungherebbe il match ma subiscono in contropiede la rete del definitivo 2-0 firmata da Bassogog che supera Razak dopo una cavalcata di 50 metri. Il Ghana deve così accontentarsi di accedere alla finalina per il terzo-quarto posto in programma sabato contro il Burkina Faso. Il Camerun punta dritto alla quinta coppa d'Africa della sua storia ma all'ultimo atto dovrà fare i conti con l'Egitto di Hector Cuper. Nel 2008 in Ghana le due Nazionali si affrontarono in finale e in quell’occasione furono i Faraoni ad imporsi 1-0 con rete di Aboutreika.