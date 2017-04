Copa Libertadores: mega rissa in Peñarol-Palmeiras, Felipe Melo protagonista

27 aprile 2017

Felipe Melo diventa pugile. Protagonista di una mega rissa scoppiata al triplice fischio di Peñarol-Palmeiras di Copa Libertadores. Tra i protagonisti più 'attivi' proprio l'ex centrocampista di Fiorentina, Juve e Inter che per l'occasione si è trasformato in boxeur colpendo un avversario prima di venire accerchiato e scortato dai compagni di squadra verso gli spogliatoi. Giusto per un dovere di cronaca, va segnalato che la partita si è concluso con la vittoria per 3-2 del Palmeiras. Ma il clou, va da sé, è stato altro.