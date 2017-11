Copa Libertadores 2017: la finale sarà Lanus-Gremio

2 novembre 2017

In Sudamerica il calcio è passione e amore allo stato puro. Quest'anno in Copa Libertadores tra rimonte impossibili e risultati a sorpresa è successo davvero di tutto. Dopo le due seminifinali di ritorno giocate nella notte l'atto finale vedrà in scena la sfida tra il Lanus e il Gremio. Gli argentini arrivano a giocarsi il titolo dopo una semifinale di ritorno contro il River Plate fuori da ogni logica.



All'andata i Millionarios al Monumental vinsero 1-0 con il gol del solito Scocco, primo nella classifica marcatori con 8 reti, dominando per tutta la partita. Al ritorno alla Fortaleza, casa del Lanus, si verifica il miracolo. La squadra di Gallardo rifila un uno-due micidiale in cinque minuti con il gol di Scocco su rigore e di Montiel chiudendo di fatto i giochi qualificazione. Sembra tutto finito ma il Lanus spinto dai suoi tifosi non si arrende e accorcia le distanze sul finire del primo tempo con il gol di Sand. Nella ripresa dopo un minuto va a segno ancora Sand portando in parità il punteggio. La strada dei padroni di casa è ancora in salita ma al 62' Acosta trova il vantaggio e a 69' addirittura il colpo del 4-2 con il rigore di Silva assegnato con il VAR ribaltando completamente le sorti della sfida. La Fortaleza al triplice fischio esplode di gioia e il Lanus dall'incubo eliminazione vivrà il sogno della finale per la prima volta nella sua storia.



Nell'altra semifinale invece i brasiliani del Gremio contro il Barcelona avevano già chiuso la sfida all'andata con un 3-0 senza storie in trasferta grazie alla doppietta della stellina Luan (7 gol totali). Il ritorno sembra una gara priva di senso ma il calcio sudamerico non ha nulla per scontato. Alla fine finisce 1-0 per gli ecuadoregni con la prima sconfitta casalinga in Copa Libertadores per i brasiliani, che però resistono alla rimonta e si qualificano per l'atto finale della competizione. Sarà la quinta finale per il Gremio che non vince la Libertadores dal 1995 e ha perso nel 2007 contro un'argentina (il Boca Juniors). Adesso la storia può cambiare e i brasiliani cercheranno la loro rivincita.