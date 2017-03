Copa Libertadores: Chapecoense sconfitta in casa

17 marzo 2017

Esordio casalingo amaro per la Chapecoense in Coppa Libertadores. All'Arena Conda, la compagine brasiliana 'ricostruita' dopo la tragedia aerea dello scorso novembre in Colombia quando persero la vita 19 giocatori fra le 77 vittime, è stata sconfitta per 3-1 dagli argentini del Lanus. Non è bastato alla Chapecoense il vantaggio con Rossi in avvio di secondo tempo, la rimonta del Lanus con le reti di Aguirre, Sand e Acosta. Nella prima giornata la squadra brasiliana si era imposta per 2-1 in Venezuela contro lo Zulia e pertanto resta ancora in corsa per la qualificazione alla seconda fase.