Copa America, nel 2019 invitata anche l'Italia

26 aprile 2017

La Conmebol ha approvato l'attesa riforma della Copa America. L'edizione del 2019, in programma in Brasile, avrà 16 partecipanti: 10 squadre sudamericane. La grande novità è che 6 arriveranno invece da Europa, America Centrale e Asia. E l'invito sarà rivolto anche all'Italia insieme a paesi come Francia, Spagna e Portogallo, con la possibilità di includere anche squadre asiatiche. Secondo quanto riferisce 'GloboEsporte', l'edizione del 2019 sarà l'ultima in anni dispari. Entro il 2020 ci sarà un torneo negli Stati Uniti e da quel momento in poi la competizione verrà svolta ogni 4 anni.