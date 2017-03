Contrattura al flessore, Muriel preoccupa la Samp - Il minutaggio degli "italiani" in nazionale

24 marzo 2017

Chi è uscito malconcio dai primi appuntamenti con le nazionali è stato Luis Muriel , che ha lasciato il terreno di gioco poco dopo la mezzora con la Bolivia per una contrattura al flessore. Quasi in lacrime, il colombiano è stato accompagnato fuori dal campo, evidentemente dolorante. Sosterrà degli accertamenti fisici prima di tornare in Italia: la Sampdoria spera che il problema non sia troppo grave. Tanti i giocatori di A impegnati nei vari impegni internazionali. La Juve ha visto scendere in campo Cuadrado, Dani Alves, Higuain, con gli ultimi due che - diffidati - sono stati ammoniti e salteranno il prossimo impegno. Completamente recuperato Medel, partito da Milano con qualche acciacco ma che ha giocato per 90' con il Cile. Stesso minutaggio per Miranda, con la fascia di capitano del Brasile. Per quanto riguarda il Milan, 90' in campo per Zapata, Bacca è stato sostituito al 75' mentre Honda ha giocato solo uno scampolo di partita col Giappone.

"ITALIANI" NEL MONDO: IL MINUTAGGIO

Colombia

Muriel (Sampdoria) - Uscito al 33' per infortunio

Bacca (Milan) - Sostituito al 75'

C. Zapata (Milan) - In campo per 90'

D. Zapata (Udinese) - Entrato al 63'

Cuadrado (Juventus) - In campo per 90'



Uruguay

Vecino (Fiorentina) - In campo per 90'



Brasile

Dani Alves (Juventus) - In campo per 90'

Miranda (Inter) - In campo per 90'

Becker (Roma) - In campo per 90'



Paraguay

Iturbe (Torino) - Sostituito al 70'



Venezuela

Rincon (Juventus) - In campo per 90'



Argentina

Biglia (Lazio) - In campo per 90'

Higuain (Juventus) - In campo per 90'

Banega (Inter) - Entrato al 33'



Cile

Medel (Inter) - In campo per 90'

Isla (Cagliari) - In campo per 90'



Giappone

Nagatomo (Inter) - In campo per 90'

Honda (Milan) - Entrato al 12'