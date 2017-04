Conte, niente calcoli: "Non è cambiato nulla, col City vogliamo vincere"

4 aprile 2017

Il tonfo in casa contro il Crystal Palace ha lasciato il segno in casa Chelsea. E alla vigilia della delicata gara contro la banda di Guardiola, Antonio Conte lancia un messaggio forte e chiaro alla squadra. "La sconfitta dell'ultimo turno, immeritata, non ha cambiato nulla - ha spiegato -. Il cammino è lungo e molte squadre sono in lotta. Il City è un'ottima squadra, non sarà facile". No comment invece sul suo futuro: "Non è il momento di parlarne".