Conte, nessuna certezza sul futuro

10 marzo 2017

Stufo per le tante voci che lo vogliono lontano da Londra a fine stagione Antonio Conte alza le barricate. E nella conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di FA Cup con il Manchester United, non ha voluto rispondere alle domande riguardanti il suo futuro al Chelsea. Conte, corteggiato dall'Inter targata Suning, ha glissato anche su John Terry, il cui addio è quasi certo: "Se questa sarà la sua ultima partita di coppa a Stamford Bridge? Non lo so, spero di no".