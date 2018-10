Conte atteso a Madrid per la firma con Real: per l'esonero di Lopetegui manca solo l'ufficialità L'ex tecnico del Chelsea pronto a lasciare Londra e volare in Spagna: già fissata la sua presentazione Facebook

28/10/2018

Termina nel peggiore dei modi la breve, quanto fallimentare, avventura di Julen Lopetegui sulla panchina del Real Madrid. Il pesantissimo 5-1 subito nel clasico con il Barcellona manda i titoli di coda per l'ex ct della Spagna, che paga un avvio di stagione disastroso. I blancos, reduci da quattro ko in campionato nelle ultime cinque gare, sono noni a -7 dal Barça. Per i merengues è pronto Antonio Conte, atteso a Madrid per la firma.

Per l'ufficialità dell'esonero di Lopetegui è questione di ore. Al suo posto è già pronto Antonio Conte, da settimane il favorito numero 1 per sostituire l'ex ct spagnolo. Il tecnico italiano è libero dal Chelsea: è a Londra e sta trattando con i merengues che lo attendo a Madrid per ratificare l'accordo. In Spagna (da Marca ad As passando per Onda Cero) danno già per fissata la presentazione: lunedì alle ore 13.



Sergio Ramos ha dato l'ok per l'ex ct azzurro nei giorni scorsi: un parere che ha definitivamente convinto Florentino Perez a puntare sull'ex allenatore del Chelsea per risollevare le sorti del club che negli ultimi tre anni ha dominato l'Europa con tre Champions League consecutive.

LOPETEGUI: "ESONERO? IO CREDO NELLA SQUADRA"

Dopo la manita rimediata al Camp Nou, Lopetegui è così intervenuto in conferenza stampa: "So come funziona nel calcio, non sono tonto, in questi casi le colpe sono dell'allenatore. Quando si vince vinciamo tutti e perdiamo tutti. Se verro' esonerato? Non sono io a prendere queste decisioni: io penso solo alla squadra e ci credo, il resto non e' un problema mio".

