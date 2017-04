Conte allontana l'Inter: "Lavoro per il prossimo anno al Chelsea"

6 aprile 2017

Stefano Pioli continua a non convincere a pieno Suning. Con lui in panchina sono arrivati buoni risultati, ma il gruppo cinese a capo dell'Inter vorrebbe un profilo più importante per il rilancio su grandi palcoscenici. Per questo si sta valutando il cambio a fine stagione e in lizza ci sono nomi di spessore. Conte è un po' più lontano, resta in corsa Simeone mentre intrigano anche Sampaoli e Spalletti.