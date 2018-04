Confederations Cup, Loew: "Serve una Germania di assoluto valore"

1 luglio 2017

La perfezione o quasi. Questo chiede Joachim Loew alla sua Germania alla vigilia della finale di Confederations Cup contro il Cile: "Per vincere questo torneo dovremo offrire una prestazione superiore, di assoluto livello, perché in finale ci troveremo di fronte la squadra più flessibile del mondo dal mondo di vista tattico". Il ct tedesco riconosce la forza dei sudamericani: "Una formazione che sa come e quando cambiar pelle durante la partita".