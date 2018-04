Confederations Cup, il Cile va ai rigori: e i medici fermano l'intervento

29 giugno 2017

Quando gioca la Nazionale tutto si ferma. E' un concetto che conosciamo bene sopratuttto quando vengono proiettate in tv le partite decisive di un Mondiale o di un Europeo. Ma in Cile anche la Confederations Cup ha il suo valore e durante la semifinale vinta ai rigori contro il Portogallo a fermarsi sono stati persino dei medici durante un intervento. Come mostra un video su Twitter, infatti, in sala operatoria il televisore è acceso nella fase cruciale del match: e all'errore dal dischetto del lusitano Moutinho si vede l'equipe, bisturi alla mano, osservare il tiro e festeggiare l'errore dell'avversario. Il Cile è in finale e anche i medici celebrano l'evento.