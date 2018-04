Confederations Cup 2017, si parte Si inizia sabato con Russia-Nuova Zelanda davanti a Putin, finale il 2 luglio

16 giugno 2017

Countdown agli sgoccioli per la Confederations Cup. Sabato a San Pietroburgo inizia la decima edizione del torneo. Russia-Nuova Zelanda aprirà le danze, con Vladimir Putin in tribuna. Confermata la formula: 2 gironi da 4 squadre l'uno, con semifinali incrociate e finali per primo e terzo posto. Otto le Nazioni in lizza: Russia, Nuova Zelanda, Portogallo, Messico, Camerun, Cile, Australia e Germania. L'ultimo atto del torneo andrà in scena il 2 luglio.

Per il warm-up ufficiale dei Mondiali del 2018 è tutto pronto. Le sedici partite si disputeranno in quattro città: San Pietroburgo, Mosca, Sochi e Kazan. Nel Gruppo A il 17 giugno tocca alla Russia fare gli onori di casa contro la Nuova Zelanda, vincitrice dell'ultima coppa delle Nazioni oceaniche. Poi sarà il turno del Portogallo di CR7 e del Messico, giunto in Russia dopo lo spareggio con gli Usa. Nel Gruppo B invece si affronteranno la Germania, il Camerun detentore dell'ultima Coppa d'Africa, il Cile bicampione della Copa America e l'Australia dominatrice dell'Asian Cup 2015. Due gli orari delle gare in programma: le 17 e le 20 italiane (con l'eccezione della finale del terzo posto, che si giocherà il 2 luglio alle 14). Per la prima volta, nella fase a gironi, si affronteranno due Nazionali della stessa Confederazione: Portogallo e Russia.

LA FORMULA Otto squadre, due gironi, sedici partite. Semplice la formula del torneo. Alle semifinali passano le prime due qualificate di ogni girone. La prima del Gruppo A se la vedrà con la seconda del Gruppo B, mentre la capolista del Gruppo B se la vedrà con la seconda del Gruppo A. Poi le due finalissime per terzo-quarto posto e primo-secondo posto.

LE STELLE La stella indiscussa della Confederations 2017 sarà Cristiano Ronaldo. E' lui l'uomo copertina del torneo, il fenomeno chiamato a dare spettacolo e risalto alla competizione, attirando l'interesse dei media di tutto il mondo. La Russia lo aspetta, ma CR7 non sarà l'unico campione in campo. Anche Vidal, Alexis Sanchez, Draxler e André Silva, infatti, proveranno a rubargli la scena.

LA VAR Oltre a rappresentare la prova generale per i Mondiali, la Confederations Cup 2017 sarà anche l'occasione per testare in maniera definitiva il VAR (Video Assistant Referee). Per il 2018, infatti, la "moviola in campo" dovrà essere collaudata perfettamente in vista dei Mondiali. Per quanto riguarda invece i direttori di gara, tra i nove arbitri scelti per la competizione c'è anche un italiano: Gianluca Rocchi.

IL CALENDARIO Gruppo A 1ª giornata Sabato 17 giugno: Russia-Nuova Zelanda ore 17 Domenica 18 giugno: Portogallo-Messico ore 17 2ª giornata Mercoledì 21 giugno: Ore 17: Russia-Portogallo ore 17 Ore 20: Messico-Nuova Zelanda 3ª giornata Sabato 24 giugno Ore 17: Messico-Russia Ore 17: Nuova Zelanda-Portogallo

Gruppo B 1ª giornata Domenica 18 giugno: Camerun-Cile ore 20 Lunedì 19 giugno: Australia-Germania ore 17 2ª giornata Giovedì 22 giugno Ore 17: Camerun-Australia Ore 20: Germania-Cile 3ª giornata Domenica 25 giugno Ore 17: Germania-Camerun Ore 17: Cile-Australia



Semifinali

Mercoledì 28 giugno Ore 20: prima Gruppo A-Seconda Gruppo B

Giovedì 29 giugno

Ore 20: prima Gruppo B-Seconda Gruppo A



Finale 3° posto

Domenica 2 Luglio ore 14



Finale

Domenica 2 Luglio ore 20

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X