Clamoroso autogol in Coppa d'Estonia

10 agosto 2017

Il calcio d'estate, si sa, regala spesso perle che con il mondo dei social non possono più rimanere nascoste. In Estonia le sfide sono già ufficiali, ma non basta a mettere al riparo da clamorose frittate che diventano virali nel giro di poche ore. Succede così che in Coppa d'Estonia arrivi un gol, anzi un autogol, dopo appena 15 secondi con il Levadia Tallinn che passa in vantaggio contro l'FC Flora Paie senza nemmeno toccare il pallone. La cosa più "bella"? L'esultanza dei padroni di casa...