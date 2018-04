City: Aguero torna ad allenarsi

10 ottobre 2017

A meno di due settimane dall'incidente in taxi ad Amsterdam che gli è costato la frattura di alcune costole, Sergio Aguero è tornato ad allenarsi con il Manchester City . Una sessione blanda con il fisioterapista per il Kun insieme ai compagni non andati via per le nazionali, ma che fa tornare il sorriso a Pep Guardiola. Impossibile sia in campo tra una settimana col Napoli , mentre ci sono speranze per il ritorno del primo novembre al San Paolo.

Se fino a qualche giorno fa il Napoli sembrava un miraggio, ora crescono le speranze che Aguero possa essere in campo al San Paolo nel match di ritorno in programma il primo novembre, una sfida che potrebbe essere decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League della squadra di Guardiola.



In casa City non si sbilanciano sui tempi di recupero, ma non c'è dubbio che l'attaccante argentino stia recuperando più velocemente di quanto previsto (un mese e mezzo lo stop preventivato). Il giocatore sarà monitorato attentamente e nei prossimi giorni si aggregherà ai compagni. Un grattacapo in più per Sarri nella non facile corsa verso gli ottavi...