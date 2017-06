Cina, Tioté muore in allenamento per arresto cardiaco

5 giugno 2017

Secondo le prime, difficili, ricostruzioni, il 30enne centrocampista ivoriano che a febbraio ha lasciato il Newcastle per approdare in Cina, si stava allenando con i compagni del Beijing Enterprises quando ha avuto un collasso in seguito a un arresto cardiaco. A nulla è servito il tentativo di rianimazione dei soccorsi durante il tragitto verso l'ospedale, Tioté non ce l'ha fatta. La conferma è arrivata dal suo agente Emanuele Palladino: "E' con profonda tristezza che confermo che Cheik è morto in seguito al problema cardiaco".



Immediati i messaggi di affetto di alcuni ex compagni di squadra di Tioté ai tempi del Newcastle come Demba Ba e Jonas Gutierrez.

may Allah gives grant you jannah brother Tiote — Demba Ba (@dembabafoot) 5 giugno 2017