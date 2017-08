Cina, Lippi confermato ct fino al 2019

24 agosto 2017

Prosegue l'avventura di Marcello Lippi sulla panchina della nazionale cinese . La Federazione ha confermato infatti il tecnico italiano almeno fino alla fase finale della Coppa d'Asia del 2019 in programma negli Emirati Arabi Uniti. Un attestato di stima importante per il ct, volto a sostenere il gruppo anche in vista della complicata corsa alla qualificazione ai Mondiali del 2018 in Russia.

Arrivato a ottobre per sostituire Gao Hongbo, il tecnico campione del Mondo nel 2006 è riuscito a tenere aperte le pochissime speranze per qualificarsi alla fase finale dei Campionati del Mondo del prossimo anno. Ultima nel girone A, la Cina dovrà battere Uzbekistan e Qatar nelle ultime due gare di qualificazione e sperare in una serie di altri risultati favorevoli Per accedere ai playoff. Un'impresa, insomma. Nonostante ciò, la Federazione cinese ha comunque deciso di dare nuovamente fiducia a Lippi. "Non interferiremo con la sua preparazione e le sue scelte di formazione. Nel frattempo, sosterremo il suo gruppo come sempre", ha spiegato la Chinese Football Association in un comunicato.