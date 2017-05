Cina, Lavezzi nella bufera per una foto: accusato di razzismo

14 maggio 2017

Ezequiel Lavezzi è finito nella bufera. L'ex giocatore di Napoli e PSG, ora all'Hebei Fortune, è diventato un vero e proprio caso in Cina per colpa di una foto apparentemente innocente. Nello scatto ufficiale in cui appare con la tuta della sua squadra, il "Pocho" con le dita delle mani mima gli occhi a mandorla. Peccato che in Oriente abbiano ritenuto offensivo questo gesto e abbiano, addirittura, accusato Lavezzi di razzismo.