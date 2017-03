Cina, il Wuhan Zall esonera Ciro Ferrara

21 marzo 2017

E' già finita l'avventura in terra cinese per Ciro Ferrara. Il Wuhan Zall, squadra della seconda divisione in Cina, ha annunciato il suo esonero. La decisione è arrivata dopo due sole giornate dall'inizio del campionato: un pareggio e una sconfitta nei primi due incontri hanno decretato la fine dell'incarico dell'ex difensore di Napoli e Juve, che era sbarcato in Cina la scorsa estate, conducendo il Wuhan Zall dal tredicesimo al sesto posto.