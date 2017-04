Cina, anche Pato ha la sua maschera

17 aprile 2017

Prosegue l'avventura di Alexandre Pato in Cina. L'attaccante del Tianjin Quanjian di Cannavaro ha lasciato il segno nell'1-1 con lo Shanghai di Villas-Boas. Prima rete per 'il Papero' in Super League. E al suo ritorno a Pechino ha postato due immagini su Twitter e Instagram nelle quali appare con la maschera anti-smog. "Guardate la stazione ferroviaria, è come uno stadio di calcio!! Affollato" ha scritto la punta brasiliana.