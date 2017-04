Cile, ucciso il fidanzato della sorella di Vidal

23 aprile 2017

Altro brutto colpo per la famiglia Vidal, non nuova a finire sulle pagine di cronaca. Nel 2012 era stata proprio Ambar, sorella di Arturo, ad essere detenuta, per aver partecipato con una banda all'assalto a dei bancomat. Anche il papà, Erasmo, in passato era finito in commissariato per la detenzione di cocaina e coltelli.



L'assassinio di Guerra, 31 anni, è ancora da chiarire. Come detto le autorità si sono affrettate a negare la relazione con la sorella di Vidal, ma Ambar è stata la donna che ha effettuato il riconoscimento del corpo. L'uomo è stato trovato morto all'interno della sua macchina, verso la quale sono stati sparati diversi colpi con una calibro 9 mm.