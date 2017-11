Chelsea, un miliardo di sterline per il nuovo Stamford Bridge

17 novembre 2017

Primi dettagli sui costi per il nuovo Stamford Bridge. Dopo il via libera del comune di Hammersmith e Fulham per la costruzione, dalle colonne del Daily Mail arrivano i primi numeri sull'investimento necessario per realizzare la nuova casa del Chelsea. Per completare l'opera, sarebbe necessario un miliardo di sterline. Una cifra astronomica, che Abramovich starebbe cercando di recuperare da alcuni investitori cinesi. Si tratterebbe infatti dell'impianto più costoso d'Europa.