Chelsea, scontro tra Conte e Diego Costa

13 gennaio 2017

Al Chelsea è scoppiato il caso Diego Costa . Il Mail ha anticipato che l'attaccante spagnolo non è partito per la sfida contro il Leicester dopo una pesante litigata con Antonio Conte . Il tecnico dei Blues ha puntato il dito contro il bomber per via della forma fisica ritenuta non ottimale anche dallo staff medico. Intanto gli agenti di Diego Costa sono in Cina: ci potrebbe essere la clamorosa cessione.

La motivazione ufficiale dell'assenza di Diego Costa dalla lista dei convocati è "il mal di schiena", ma in pochi ci credono. La lite tra Conte e l'attaccante c'è stata e pare sia stata anche molto dura. Scintille al campo d'allenamento tra due teste dure, durissime. Tra l'allenatore italiano e lo spagnolo un rapporto di odio e amore. Odio perché già a ottobre c'era stato screzio sanato dai gol, tanti, in campo. L'ex Atletico Madrid è infatti l'attuale capocannoniere della Premier con 14 reti. Anche grazie a lui i Blues sono in fuga in classifica, ma ora una nuova ricaduta.



C'è chi è pronto a scommettere che la frattura sia insanabile. Di mezzo anche tanti milioni di euro, quelli offerti dalla Cina. Diego Costa è richiestissimo in Oriente e per lui c'è pronta un'offerta da 35 milioni di euro a stagione. I suoi agenti si trovano proprio in Cina e stanno ascoltando le varie proposte. Una cessione clamorosa già a gennaio ora non è poi così impossibile. Intanto I Blues sfideranno il Leicester senza il loro gioiello.