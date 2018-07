Chelsea, Sarri: "Di De Laurentiis non parlo più"

23/07/2018

Maurizio Sarri ha commentato così la sua prima uscita con il Chelsea. "Il risultato non è stato lo specchio di quanto visto in campo - ha spiegato il manager - Ma in questo periodo la cosa più importante è la prestazione. Sono contento per quanto visto nel primo tempo e nel primo quarto d'ora della ripresa, non degli ultimi 30'. Abbiamo perso le distanze tra difensori e centrocampisti, dobbiamo lavorare. Dobbiamo tornare a Cobham e lavorare sodo. Sappiamo che dobbiamo migliorare molto in fretta". Sabato a Nizza il test con l'Inter di Spalletti è molto più probante. "Mi aspetto che miglioriamo di gara in gara. In questo momento non è facile perché ci mancano 12 giocatori reduci dal Mondiale".

LA VITTORIA CONTRO IL PERTH GLORY

Inizia con una vittoria l'avventura di Maurizio Sarri alla guida del Chelsea. L'ex allenatore del Napoli alla sua prima sulla panchina dei Blues ha raccolto un successo 1-0 in Australia, in casa del Perth Glory grazie a uno splendido gol di Pedro arrivato dopo appena 5 minuti di partita. Ottimo l'esordio anche di Jorginho, partito titolare al centro della mediana a tre e sostituito all'inizio del secondo tempo da Bakayoko.



Per la sua prima uscita, Sarri schiera il suo consueto 4-3-3 piazzando tra i pali Bulka, poi una difesa con da destra Zappacosta, David Luiz, Ampadu e Alonso. L'altro ex Napoli, Jorginho, viene schierato da regista con ai suoi fianchi Barkley e Fabregas. In attacco Pedro sulla destra, Hudson-Odoi e al centro Morata. Il gol della vittoria arriva dopo appena cinque minuti di partita, con Pedro eccezionale nel raccogliere un traversone del talentuoso Hudson-Odoi per battere il portiere della squadra australiana. Buon test quello del Chelsea che sta cercando di trovare i meccanismi giusti con il nuovo allenatore. Da segnalare nel secondo tempo l'ingresso di Pasalic, molto corteggiato in Italia da Fiorentina e Atalanta e vicino a un suo ritorno in Italia, così come quello dell'ex romanista Emerson. Zappacosta è rimasto in campo per 73' mentre solo 60' per Morata, partito comunque titolare. Buone indicazioni per Sarri al suo debutto in Blues.