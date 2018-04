Chelsea, pista Aubameyang per gennaio

28 novembre 2017

Il Chelsea studia il grande colpo per gennaio. E secondo la stampa britannica, i Blues avrebbero messo il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, seguito in estate anche dal Milan, in cima alla lista dei desideri. Conte vuole rinforzi in vista dei numerosi impegni stagionali e considerando anche l'infortunio di Batshuayi: e così si pensa all'attaccante gabonese, sempre più ai ferri corti con il Borussia Dortmund.

Il rapporto tra Aubameyang e il club giallonero, infatti, sembra impossibile da portare avanti o da risistemare. Nonostante numeri pazzeschi (quest'anno Auba ha già segnato 17 gol in 19 partite) sono i suoi comportamenti disciplinari a non essere più tollerati in Germania. Alcune settimane fa l'attaccante era stato sospeso per motivi disciplinari. Tornato in campo, il gabonese si è attirato le ire di allenatore, compagni e tifosi per la sua espulsione nel derby contro lo Schalke 04. Un derby incredibile, che i gialloneri conducevano 4-0, condizionato dal rosso proprio ad Aubameyang sul 4-2 e finito con la pazzesca rimonta e l'insperato pareggio dei biancoblu, capaci di approfittare della superiorità numerica. Al termine del match, il tecnico Bosz, Weidenfeller e persino l'avversario Goretzka hanno indicato nel doppio giallo rimediato dall'attaccante nel giro di pochi minuti il motivo principale del rocambolesco pareggio. Appare scontato, dunque, il divorzio tra il giocatore e il Dortmund nonostante una media-gol pazzesca nelle ultime stagioni. E il Chelsea, secondo il Mirror, sarebbe pronto ad approfittarne per assicurarsi un attaccante di 28 anni, con buona esperienza europea e una capacità realizzativa non comune.Lo sforzo economici servirà visto che Aubameyang ha un contratto fino al 2020 e un valore di mercato non inferiore ai 70 milioni. E servirà anche il lavoro di Antonio Conte per mitigare il carattere del ragazzo. Ma in Inghilterra ne sono sicuri: il Chelsea è pronto a tentare l'assalto a uno dei bomber più prolifici del continente, inseguito e sognato la scorsa estate anche dal Milan, che di gol ne avrebbe bisogno eccome ma che si trova alle prese con tante altre questioni da risolvere e un appeal da ritrovare.