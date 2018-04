Chelsea, per Conte una dote da 285 milioni

17 giugno 2017

Il braccio di ferro tra Conte e Abramovich si è chiuso con un sostanziale pareggio. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror il Chelsea non ha intenzione di dare maggiori poteri in chiave mercato al manager, ma per evitare la rottura con il tecnico italiano, il club è pronto a investire 250 milioni di sterline (circa 285 milioni di euro) per una campagna acquisti da Champions League.