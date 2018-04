Chelsea, nessuna rottura con Conte

16 giugno 2017

Nessuna tensione, nessuna frizione tra Antonio Conte e il Chelsea . Dopo i numerosi rumors circolati nella giornata di ieri, secondo i quali il tecnico dei Blues avrebbe perso la pazienza con Abramovich per via di un mercato che stenta a decollare, oggi in Inghilterra piovono da più parti le smentite e, secondo fonti vicine al club londinese, l'ex c.t. azzurro non avrebbe manifestato alcun malumore.

Secondo quanto riferito da Espn e anche da Sky Sports - che citano fonti vicine al Chelsea - sarebbero dunque infondate tutte le voci riguardanti la possibile rottura di Conte con Abramovich. Il tecnico al momento è in vacanza con la famiglia e, al suo rientro, riprenderanno i colloqui per il rinnovo del contratto.



Intanto i Blues continuano a seguire con grande attenzione Lukaku e Bakayoko, in cima alla lista dei possibili rinforzi in attacco e a centrocampo per la prossima stagione. Conte, secondo gli inglesi, è tranquillo e si fida del club, che però adesso è necessariamente chiamato ad agire sul mercato.