Chelsea-Liverpool, Sarri: "Non sarò io la spia del Napoli"

28/09/2018

"Mercoledì ho visto qualcuno del Napoli sugli spalti... Li stanno già seguendo", ha proseguito Sarri, riferendosi sempre alla prossima gara di Champions della sua ex squadra. "Non siamo ancora al 100%, abbiamo margini di miglioramento, dobbiamo migliorare sotto molti punti di vista, anche tattico", ha proseguito il tecnico del Chelsea tornando a parlare dei Blues. Poi ancora parole di elogio e di stimolo per Hazard: "E' geniale, credo sia sicuramente uno dei migliori calciatori al mondo, ma sono assolutamente convinto che possa migliorare". "Se riuscirà a migliorare in allenamento forse sarà in grado di giocare al 100% - ha proseguito alla vigilia della gara di Premier League contro la capolista Liverpool - Penso che al momento abbiamo visto solo il 75-80% del suo potenziale, quindi penso che se crescerà ancora diventerà il migliore al mondo".

KLOPP: "DOBBIAMO IMPARARE DAGLI ERRORI"

Il ko in Coppa di Lega col Chelsea brucia ancora a Klopp, ma il tecnico del Liverpool pensa di poter utilizzare quella sconfitta per far crescere la squadra. "Perdere non piace a nessuno, ma non dobbiamo essere sorpresi. Sono cose che possono accadere, specialmente contro squadre molto forti come il Chelsea - ha spiegato - Quando non sfrutti le tue opportunità e lasci il campo aperto all'avversario, si corrono dei rischi. E questo è quello che è successo. Dobbiamo utilizzare le informazioni raccolte per vincere". "Dopo una sconfitta l'umore non è buono, ma abbiamo la possibilità di tornare subito in pista - ha continuato - Andremo a Stamford Bridge per fare meglio". Poi sull'eventuale +5 dal Chelsea in caso di vittoria: "Non ci pensiamo, mancano ancora tantissime partite". "Per risolvere la gara hanno avuto bisogno della classe di Hazard - abbiamo imparato molto contro i Blues - Mi è piaciuto come ci siamo adattati al loro gioco, anche se abbiamo fatto fatica".