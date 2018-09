Chelsea, Kanté accetta l'invito a casa dei tifosi

17/09/2018

Prima l'incontro casuale, in moschea a Londra, poi la richiesta, probabilmente fatta più per gioco che per reale convinzione: "Vieni a casa nostra per passare insieme la serata?". E invece N'Golo Kanté ha spiazzato i tifosi del Chelsea, accettando l'invito come testimoniano foto e video pubblicati sui social: un grande gesto del centrocampista francese, ragazzo umile, timido e gentile. E dal grande cuore.