Chelsea, furia Conte sul Var: "Se c'è usiamolo"

18 gennaio 2018

"Per applicare correttamente il sistema bisogna attendere di controllare il Var per essere certi al 100% - ha proseguito Conte - Quello su Willian è stato un grosso sbaglio, non tanto per il direttore di gara in campo, ma per colui che sta seguendo il match e se non vedi quella situazione è chiaro che c'è qualcosa da migliorare. Deve richiamare l'arbitro e segnalare il dubbio. Poi ovvio che sarà sempre quest'ultimo a prendere la decisione finale. Se non si va a verificare con la persona che vede le immagini allora è tutto inutile. ln Italia prima di mettere in pratica il Var si sono fatti tanti tentativi. Bisogna trovare il metodo giusto per usarla, che non è certo questo".