Chelsea, Conte: "Vittoria importante in un momento decisivo"

8 maggio 2017

Il 3-0 al Middlesbrough fa salire il Chelsea a +7 sul Tottenham e avvicina Conte al titolo. "E' arrivata una risposta importante in un momento decisivo - dice l'ex c.t. dopo la gara -. In ogni stagione ci sono dei momenti particolari, in cui hai l'opportunità di ammazzare l'avversario sportivamente. Oggi avevamo una grande chance e abbiamo dimostrato grande volontà, vincendo contro una squadra che aveva l'ultima chance di rimanere in Premier".

Conte, al primo anno al Chelsea, sta ottendendo grandi risultati: "E' un'annata esaltante perché l'obiettivo era tornare in Champions. All'inizio non è stato semplicissimo, ma ho avuto l'opportunità di lavorare con dei seri professionisti, che si sono messi a disposizione. Nel momento in cui si sposa una causa e si fa fatica, sono contento che poi arrivino i risultati perché ci ripagano di grandi sacrifici".



Il tecnico ha preferito fare a meno di Kantè: "Ha avuto un problema muscolare. Non era in condizioni ottimali e ho preferito non rischiare, anche perché abbiamo Fabregas che è in un un momento straordinario, così come Matic. La nostra forza comunque resta la squadra e continuerà a essere la squadra".