Chelsea, Conte verso il titolo: "Ora testa bassa e pedalare"

25 aprile 2017

Un successo che avvicina il Chelsea al titolo, quello col Southampton. Il Tottenham (che ha una partita in meno, scenderà in campo mercoledì sera sul campo del Crystal Palace) è attualmente staccato di 7 punti. Antonio Conte esalta la prestazione dei suoi ragazzi e si prende anche qualche merito, non senza tenere alta la tensione: "Mancano cinque partite, testa bassa e pedalare: in questo momento il pallone pesa tantissimo".

Applausi per i suoi ma anche per le sue scelte: Conte è soddisfatto perché sapeva che la sfida con il Southampton era un crocevia fondamentale per la stagione dei Blues: "Giocavamo contro una squadra ottima, con organizzazione. Ma soprattutto loro erano freschi, noi reduci dalla semifinale di FA Cup. Lo sforzo fisico e mentale è sempre maggiore e devo dire che i miei sono stati bravissimi in questo senso. Ho azzeccato scelte difficili (si riferisce al turnover in coppa, ndr) che hanno pagato. Questa vittoria è un ottimo risultato per noi".



La fame di vincere è tanta, Conte non lo nega: "Ogni giorno lo ripeto ai ragazzi: le premesse erano diverse, ora ci troviamo a giocarci la Premier League e la FA Cup. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, anche considerando il fatto che per me è il primo anno in un campionato nuovo con una lingua nuova. E che non ci siamo rafforzati a gennaio col mercato".



La Premier col Chelsea sarebbe l'impresa più grande della carriera d'allenatore? "Sicuramente essere qui in questo campionato nuovo e arrivare a giocarmi tanto è un motivo di soddisfazione. Con la Juve abbiamo vinto dopo che la squadra era reduce da due settimi posti e ora si ritrova dove deve stare. Sono situazioni differenti".