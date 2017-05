Chelsea, Conte: "Si è creato un feeling speciale con l'ambiente"

15 maggio 2017

Dopo il 4-3 con il quale il Chelsea ha battuto il Watford di Mazzarri, è partita la festa in casa Chelsea. Tra i più osannati già in partita Antonio Conte : "Mi sono emozionato a sentire il mio nome cantato in maniera così passionale dai tifosi - ha ammesso il tecnico -. Con loro e con tutto l'ambiente si è creato un feeling incredibile in appena nove mesi. Vincere così il campionato è una bella soddisfazione, ora prepariamo la FA Cup".

All'ex ct è stato chiesto anche di un possibile incontro con Abramovich per festeggiare la vittoria della Premier League. "I rapporti è sempre giusto tenerli confidenziali. Abbiamo una settimana di tempo per festeggiare. Domenica ci daranno la coppa e sarà un momento entusiasmante per tutti. Non vedo l'ora perché si lavora in maniera dura e quando raggiungi un traguardo è giusto festeggiare e sfogare l'ansia e la pressione accumulata durante l'anno. E' una bella soddisfazione perché non solo abbiamo vinto il campionato, ma abbiamo la possibilità di portare a trenta il record di vittorie, abbiamo fatto più di 80 reti, siamo il miglior attacco. Dobbiamo essere contenti per il traguardo e come lo stiamo raggiungendo".