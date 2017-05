Chelsea, Conte ribadisce: "Ho ancora due anni di contratto"

Anche Twitter si unisce alle celebrazioni per il tecnico: associato all'hashtag #ChelseaChampions comparirà infatti l'emoji di Antonio Conte, braccia alzate, in una delle sue tipiche esultanze che l'hanno reso famoso in questa stagione. Si tratta del primo allenatore a godere di questo speciale trattamento da parte del social network.



Antonio Conte becomes the first manager to get his own Twitter emoji:#ChelseaChampions pic.twitter.com/6J8ffDQnII