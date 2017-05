Chelsea: Conte, pronto il rinnovo da 11 milioni all'anno

27 maggio 2017

Conte spera di arrivare all'incontro potendo appoggiare sul tavolo due trofei, quello della Premier è già in bacheca e oggi potrebbe arrivare anche quello dell'FA Cup. La Coppa più antica del Mondo in un attesissimo derby di Londra con l'Arsenal. Poi sarà il momento di pensare al mercato. Con un obiettivo dichiarato: "Questa volta vorrei essere io a decidere i miei calciatori". Verrà ascoltato e accontentato.



"La mia famiglia si trasferirà a Londra, il Chelsea mi segue in tutto. C'è una grande base, dovremo mettere le ciliegine per la Champions". Le parole con cui Antonio Conte ha chiuso la porta all'Inter. E le ciliegine sono succulente. Per l'attacco ci sono nomi importanti come Belotti o Lukaku. A centrocampo il sogno porta a Roma dove il tecnico non ha mai nascosto di apprezzare Radja Nainggolan.