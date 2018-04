Chelsea, Conte prepara l'addio: a giugno torna in Italia

8 ottobre 2017

Legato al Chelsea fino al 2019, Antonio ha scelto di non prolungare ulteriormente il suo accordo con Abramovič, lanciando un messaggio forte e chiaro alla società. Nel mirino per la gestione del caso Diego Costa, il tecnico dei Blues del resto non ha mai nascosto la sua insoddisfazione per alcuni obiettivi di mercato sfumati nell'ultima sessione di mercato, ribadendo più volte la sua nostalgia per la Serie A. "L'Italia è la mia patria, tornerò - ha dichiarato Conte di recente -. Non so quando, ma questo è l'obiettivo".



Parole che in Inghilterra in molti hanno associato a un divorzio anticipato dal Chelsea. A fine stagione, infatti, Conte potrebbe cercare un'intesa sulla rescissione del contratto con i Blues per accasarsi nel campionato italiano. Sul suo futuro, del resto, da qualche tempo si stanno interessando Fassone e Mirabelli, a caccia di una guida importante per lanciare il nuovo Milan dopo Montella. Ma i rossoneri non sono gli unici interessati al ritorno di Antonio. Molto, infatti, dipenderà anche dai risultati e da alcuni movimenti importanti sulle panchine dei top club italiani. Conte prepara il ritorno.