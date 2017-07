Chelsea, Conte: "Pedro ha diverse fratture al volto"

24 luglio 2017

Sono più gravi del previsto le condizioni di Pedro, uscito anzitempo sabato contro l'Arsenal dopo un contatto con il portiere Ospina. E' stato Antonio Conte a fare luce sulle condizioni fisiche dell'attaccante spagnolo. "Pedro ha riportato fratture multiple al volto, non si tratta di una semplice e lieve commozione cerebrale. Non potrà allenarsi per una decina di giorni e poi dovrà farlo indossando una maschera protettiva".

Non una novità in casa Chelsea che, tra mascherina e caschi, ha avuto in passato diversi giocatori, come Terry, Cech, Fabregas e Torres, che sono dovuti ricorrere alle protezioni per poter scendere in campo.