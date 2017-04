Chelsea, Conte ko: "Colpa mia". Mourinho: "Ibra fuori per scelta tecnica"

16 aprile 2017

Due sconfitte per il Chelsea nelle ultime quattro partite e il Tottenham che si è riportato a -4. Antonio Conte non ha digerito lo 0-2 subito a Old Trafford dallo United di Mourinho: "Hanno meritato di vincere - ha commentato - mettendoci più voglia. Josè è riuscito a trasmettere quello che non sono riuscito a fare io, è colpa mia". Dall'altra parte sorride lo Special One: "Ibra fuori è stata una scelta tecnica. Non provo gioie particolari".