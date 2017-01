Chelsea, Conte da record: manager del mese per la terza volta di fila

13 gennaio 2017

Per il terzo mese consecutivo Antonio Conte è stato eletto manager del mese della Premier League. Con i riconoscimenti di ottobre, novembre e dicembre, l'allenatore del Chelsea ha stabilito un nuovo record, diventando il primo tecnico a vincere per tre volte di fila. Conte ha battuto Pochettino (Tottenham) e Klopp (Liverpool). "Sono davvero onorato - ha spiegato - Voglio ringraziare i giocatori, il mio staff e il club: abbiamo vinto insieme".

Antonio Conte ha chiuso il 2016 con il record di vittorie consecutive in Premier League (13) e ha aperto il 2017 con un altro primato, aggiudicandosi il premio come miglior manager del mese per la terza volta di fila. A dicembre il suo Chelsea ha fatto filotto, vincendo 6 gare su 6, segnando 13 gol e subendone solo 3 (di cui 2 nell'ultimo match dell'anno contro lo Stoke City). In particolare Conte ricorda la vittoria contro il West Bromwich. "Se devo scegliere una partita dico quella con il West Brom, perché è stata davvero dura e abbiamo segnato quando mancavano solo 15 minuti. I giocatori mi hanno mostrato grande carattere e e una grande voglia di vincere fino alla fine, cosa che mi fa sempre piacere vedere".



Il 2017 del suo Chelsea si è aperto con la sconfitta nel derby contro il Tottenham che ha messo la parola fine alla lunga striscia di vittorie. Ora c'è la sfida contro il Leicester di Ranieri per tornare a correre. "E' un grande match - ha spiegato Conte al sito ufficiale - Per noi è importante riprendere la nostra corsa, dobbiamo giocare con grande concentrazione".