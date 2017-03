Chelsea, Conte: "Calcio è strano per il titolo servono 21 punti"

31 marzo 2017

Antonio Conte tiene ben alta la guardia alla vigilia della sfida con il Crystal Palace. Il tecnico del Chelsea nonostante un vantaggio rassicurante in classifica non vuole sentire parlare di una cavancata trionfale verso il titolo: "Dobbiamo prestare grande attenzione. È una partita di fondamentale importanza. Non dimentichiamo che ci sono ancora 10 partite da giocare e speriamo di finire la stagione con un grande successo per noi, per il club e per i tifosi".

"Nel mio passato - racconta il manager - ho vissuto due esperienze diverse, una positiva e l'altra negativa. Per questo motivo, vorrei ribadire che abbiamo bisogno di 21 punti per essere campioni. Il calcio è strano, è pieno di sorprese. Ripeto: nella mia esperienza come calciatore ho vinto tanto, ma penso di aver perso di più. Per questo motivo, voglio tenere i piedi per terra. Questo è molto importante per me e i miei giocatori. Meritiamo di vincere, ma ci sono ancora 10 partite, e di sicuro i nostri avversari non vogliono accettare che il Chelsea diventi campione".