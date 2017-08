Chelsea, Conte arrabbiato: "E' la seconda finale con l'Arsenal che finiamo in dieci..." "Courtois? E' un nostro rigorista. Mercato? Ho già detto e non mi ripeto..."

6 agosto 2017

Conte è visibilmente arrabbiato dopo la sconfitta contro l'Arsenal nel Community Shield: "Courtois? Era uno dei nostri rigoristi, come può sbagliare un attaccante può sbagliare anche il portiere - ha detto il tecnico del Chelsea - L'espulsione di Pedro? E' la seconda volta che finiamo in dieci in una finale contro l'Arsenal... Ora guardiamo avanti e pensiamo all'inizio della stagione. Se serve qualcosa sul mercato? L'ho già detto e non lo ripeto".

Grande soddisfazione per Wenger. "Sono grandi record, è già la mia settima grande vittoria a Wembley - ha detto l'allenatore dell'Arsenal - Sono contento per il successo della squadra, abbiamo giocato molto bene. Se conto le medaglie? Adesso ci stiamo preparando per cominciare bene la stagione e dobbiamo pensare solo a questo".

IL PRECEDENTE Il precedente cui si riferisce Conte risale al 27 maggio scorso, nella finale di FACup tra Arsenal e Chelsea. I Blues rimasero in dieci al 67' a causa del rosso inflitto a Moses che, già ammonito, era caduto nell'area di rigore avversaria e per l'arbitro fu simulazione, da sanzionare con un secondo -e per Moses fatale- cartellino giallo. Si era sull'1-0 per l'Arsenal, con l'uomo in meno il Chelsea riuscì a pareggiare, per poi subire il gol del definitivo 1-2 al '76.

