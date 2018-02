Chelsea-Conte, aria d'addio: è pronto Luis Enrique

2 febbraio 2018

E' sempre più gelo in casa Chelsea , dove i rapporti tra Antonio Conte e la dirigenza sono ogni giorno più complicati a causa di un mercato che non ha mai soddisfatto il tecnico. Ora, inoltre, iniziano a non arrivare anche i risultati, visto che dopo il k.o. casalingo contro il Bournemouth i Blues sono terzi con il Liverpool , a -18 dalla vetta e soltanto a +2 sul Tottenham. In Inghilterra sono certi che per l'addio sia solo questione di tempo, magari di giorni.

La seconda stagione di Conte sulla panchina del Chelsea è stata complicata sin da subito, con un mercato estivo che non ha rispettato le attese dell'ex c.t. azzurro. I Blues, attualmente terzi in classifica a pari punti con il Liverpool, sono attesi in Premier dalle sfide contro Watford e Wba: gare che, come riferisce Mikaela Calcagno, potrebbero segnare il destino dell'allenatore, che in Champions è invece atteso dagli ottavi contro il Barcellona. Un impegno a dire poco difficile.



Proprio un ex Barcellona come Luis Enrique è il favorito per raccogliere l'eredità di Conte, che - come ammesso dal nuovo commissario Figc Fabbricini - è uno dei nomi presi in considerazione per il ruolo di c.t. azzurro. Il vice commissario della Figc, Costacurta, è pronto a volare a Londra nei prossimi giorni per parlare con l'ex juventino: "Abbiamo fretta e dobbiamo muoverci velocemente", le sue parole.

Luis Enrique, invece, dopo avere lasciato i blaugrana al termine della scorsa stagione è pronto a rimettersi in gioco in Premier e lo spagnolo pare abbia ormai superato Allegri e Simeone nella lista di gradimento di Abramovich, il cui rapporto con Conte pare giunto al capolinea.