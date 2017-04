Chelsea, Conte: "Sconfitta immeritata"

1 aprile 2017

Sconfitta clamorosa quella del Chelsea in casa con il Crystal Palace. La capolista cade e il vantaggio sul Tottenham scende a sette lunghezze. Lo aveva detto Antonio Conte alla vigilia che la sfida era insidiosa e nel dopo partita racconta: "La squadra meritava almeno un pareggio, abbiamo creato tantissime occasioni per segnare". Conte che non si sbilancia sul rigore negato a Pedro per un fallo di mano di Towsend: "Dalla panchina non sono riuscito a capire".