Chelsea, Conte: "Sconfitta con l'Inter non cambia nulla"

29 luglio 2017

Ad Antonio Conte non avrà fatto certo piacere perdere la sfida con Luciano Spalletti ma al termine della gara vinta 2-1 dall'Inter commenta: "Questa partita non cambia nulla, la cosa più importante da fare è sempre lavorare duro. Personalmente sono felice di aver trovato tanti tifosi del Chelsea in Cina e a Singapore, hanno creato un'atmosfera fantastica. Morata deve migliorare fisicamente se vuole ritrovare la sua idea di calcio. Sta lavorando bene".