Chelsea, Conte: "Liverpool ostacolo duro, ma non sarà decisiva per il titolo"

30 gennaio 2017

Torna la Premier League e lo fa subito con una sfida di cartello. Per il Chelsea capolista, reduce dalla vittoria nel quarto turno di FA Cup contro il Brentford, c'è il Liverpool. Squadra in crisi quella di Jurgen Klopp, ma Antonio Conte non si fida: "E’ vero che sono reduci da una serie di partite non brillanti, ma credo che siano stati sfortunati. Penso che se dovessimo vincere daremmo un colpo importante al Liverpool dal punto di vista mentale, ma sicuramente la sfida non deciderà nulla per quanto riguarda il titolo, né per noi né per loro".