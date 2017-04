Chelsea, Conte: "L'Italia mi manca"

28 aprile 2017

"L'Italia mi manca. Tornare ad allenare? Adesso sono arrivati i nuovi proprietari dall'estero quindi...". Parole pronunciate, il 22 gennaio scorso, da Antonio Conte che sembrano un chiaro riferimento all'Inter. Il tecnico del Chelsea è stato raggiunto da Pio e Amedeo per Emigratis e tra una battuta e l'altra si è lasciato andare in questa confessione: "Il mio cuore è in Italia". Ora, tre mesi dopo, l'ex ct della Nazionale sembra più convinto di rimanere in Inghilterra, ma l'ipotesi nerazzurra può prendere ancora quota.



I due comici hanno subito posta l'attenzione sul mega stipendio che Conte percepisce a Londra, ossia 6,5 milioni di sterline all'anno. Cifre spropositate per l'Italia e qui l'ex Juve ha spiazzato tutti parlando dei proprietari stranieri che sono sbarcati in Italia. Il closing del Milan era ancora in altomare e quindi il riferimento è per l'Inter. Proprio dopo Natale il gruppo Suning lo aveva contattato per offrirgli la panchina nerazzurra, questo non è più un segreto e anche Conte l'ha confermato indirettamente.



Lo scenario attuale però vede il tecnico ancora sulla panchina del Chelsea per un altro anno, adesso che anche la Premier League è veramente vicina. I nerazzurri hanno incassato il primo "No", ma non è detto che non possano tentare un nuovo assalto. Molto dipenderà anche da Luciano Spalletti che dovrà decidere se restare o no alla Roma. Il tecnico toscano avrebbe già trovato un accordo con Ausilio, ma prima dovrà parlare con la dirigenza giallorossa.