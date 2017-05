Chelsea campione: l'Europa celebra Antonio Conte

13 maggio 2017

Antonio Conte trionfa in Premier con il suo Chelsea e l'Europa rende omaggio all'ex ct. La Uefa si complimenta, i grandi ex Blues festeggiano e dall'Italia arrivano attestati di stima e affetto importanti: ci pensa subito la Juve che si congratula con il grande ex, poi arriva il presidente del Napoli De Laurentiis. A seguire è lavolta di giocatori protagonisti dello scorso Europeo con la maglia azzurra, come ad esempio Florenzi, fino ad arrivare poi a Claudio Ranieri, ultimo trionfatore in Inghilterra (con il suo Leicester) prima di ieri sera, che passa il testimone proprio al connazionale. Un abbraccio collettivo per un tecnico capace di andare al di là dei "colori" e delle "appartenenze".