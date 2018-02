Chelsea, bufera su Morata: ha mal di schiena ma balla con la moglie

12 febbraio 2018

Alvaro Morata nella bufera per un video galeotto pubblicato (e poi rimosso) dalla moglie Alice Campello su Instagram. L'attaccante del Chelsea, fermo ai box da un mese per un problema alla schiena, si è cimentato in un ballo a casa con la sua dolce metà. Un'esibizione che non è piaciuta a diversi tifosi, preoccupati per le sue condizioni fisiche e per un rientro che è ancora un rebus. La stampa inglese ipotizza che sia fuori per scelta tecnica.