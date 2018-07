Chelsea: Sarri è il nuovo allenatore

14/07/2018

È ufficiale, finalmente. Dopo una lunghissima trattativa, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea . Il tecnico toscano prende il posto di Antonio Conte, esonerato venerdì, ed è pronto alla nuova avventura: "Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare", le sue prime parole da Londra. Il Napoli lo ha salutato: "Grazie per il lavoro di questi tre anni".

Niente tuta, ma camicia e giacca. Così è iniziata l'avventura di Maurizio Sarri a Stamford Bridge. Dopo mesi di trattative è arrivata la fumata bianca tra Abramovich e De Laurentiis e il tecnico toscano ha firmato il suo nuovo contratto con i Blues. "È un nuovo entusiasmante periodo della mia carriera, sono molto felice", ha dichiarato al sito del club.



Sarri, però, non è un tipo da convenievoli e pensa già a iniziare il nuovo lavoro: "Sono pronto, lunedì conoscerò la squadra prima di volare in Australia. Voglio giocare un calcio divertente per i nostri tifosi. Vogliamo lottare per il titolo per tutta la stagione, è quello che questo club si merita".